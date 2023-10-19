Нетаньяху попросил помощь у Великобритании в «долгой» войне против ХАМАС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Тель-Авив. Сразу после прилета он заявил о полной поддержке Израиля в конфликте с Палестиной.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху во время встречи с Сунаком заявил, что Израиль нуждается в британской помощи в войне с ХАМАС, которая будет долгой.

Сунак стал третьим мировым лидером, побывавшим в Израиле после эскалации конфликта. Ранее в Тель-Авив прилетали президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток – в материале «Подмосковье сегодня».