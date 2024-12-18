Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит контролировать гору Хермон

Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечения безопасности государства. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает РИА Новости, в ходе оперативного совещания на Хермоне глава правительства рассмотрел доклад военных чиновников и отдал указания по дальнейшей подготовке армии обороны Израиля.

Нетаньяху отметил возросшее значение Хермона для безопасности еврейского государства, особенно на фоне госпереворота в Сирии.

Задача Израиля – принять оптимальное решение, гарантирующее безопасность, заключил Нетаньяху.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор.