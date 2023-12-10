Нетаньяху указал Путину в беседе на недовольство Израиля позицией РФ в ООН по Газе

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели в воскресенье, 10 декабря, телефонную беседу, которая длилась почти час.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера, в разговоре с Путиным Нетаньяху выразил озабоченность и недовольство позицией Москвы по сектору Газа в ООН и на иных международных дипломатических площадках.

«Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других площадках касательно действий израиля в секторе Газа», - приводится в сообщении канцелярии.

К слову, стоит отметить, что ради ответа Путина на звонок израильский премьер Нетаньяху даже прервал заседание израильского правительства.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».