Нетаньяху заявил, что действия «Хезболла» уничтожат Ливан

Эскалация конфликта со стороны организации «Хезболла» на границе Ливана и Израиля может стать причиной для уничтожения ливанского государства. Соответствующее заявление сделал израильский лидер Биньямин Нетаньяху, его слова передает издание ТАСС .

Премьер уточнил, что его государство противостоит действиям шиитской организации в северной части Израиля. Он также отметил, что израильский ЦАХАЛ занимается уничтожением отрядов и боеприпасов «Хезболла», оттесняя боевиков дальше от границы. По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ продолжит поддерживать силы сдерживания в северной части и добиваться побед в южной.

Он также предупредил о том, что в случае допущения ошибки со стороны ливанского движения, начнется полномасштабная война, результатом которой станет уничтожение Ливана.