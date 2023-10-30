Нетаньяху заявил, что ХАМАС не дает мирным жителям Газы уйти в безопасный район

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные пытаются оградить мирных граждан сектора Газа от ущерба, однако уйти в безопасный район им не дает ХАМАС.

Об этом глава правительства заявил в понедельник, 30 октября, во время брифинга, передает ТАСС. Он также подчеркнул, что Израиль не будет прекращать огонь в секторе Газа. По словам Нетаньяху, если ЦАХАЛ прекратит огонь, это будет значить, что Израиль сдался.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч ракет из сектора Газа, а также вторглись на территорию государства и взяли в заложники до 250 человек.

Ранее командование ЦАХАЛ сообщило о новом этапе ведения войны, что де-факто означает начало наземной операции, которую Израиль анонсировал в начале конфликта. О том, что израильские военные начали эту операцию, сообщили 28 октября в Министерстве иностранных дел РФ.

30 октября ЦАХАЛ и ХАМАС сообщали о взаимных атаках. Хамасовцы в своих соцсетях писали о ракетах, выпущенных в сторону Израиля, ЦАХАЛ сообщал о том, что уничтожил лидера боевиков и нанес удары по туннелям и объектам хамасовцев.

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