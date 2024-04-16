Нетаньяху заявил, каким будет ответ Израиля Ирану на его массированную воздушную атаку

Как пояснил премьер, отвечать на агрессию Ирана необходимо «мудро, а не на эмоциях».

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», – процитировала Нетаньяху государственная радиостанция Kan.

Отмечается, что премьер Изариля проинформировал своих коллег по правящей партии «Ликуд», что ответ Тель-Авива обязательно будет скоординирован с США, чтобы не подвергать находящихся на территории еврейского государства американских военных опасности, ввиду отсутствия предварительной подготовки.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя атаку Тегерана на Израиль предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны.