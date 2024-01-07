Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт в Газе политическим путем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт в секторе Газе политическим путем. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в воскресенье, 7 января. Его слова приводят РИА Новости.

Он отметил, что Израиль готов пойти на переговоры с организацией «Хезболлах», но в противном случае будут применены другие «опции».

«Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения», – сказал Нетаньяху.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 года после того, как боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч ракет, а также вторглись через южную границу с сектором Газа в государство, откуда захватили в заложники около 250 человек.

В ответ на этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в конце октября наземную операцию, цель которой – ликвидация командования ХАМАС, а также освобождение граждан Израиля. На данный момент военные действия в палестинском анклаве продолжаются.