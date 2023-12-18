«Нетрадиционное проявление гражданской позиции»: зачем неизвестный въехал в машину Байдена
Политолог Макаев раскрыл возможные причины ДТП с участием Байдена
Фото: [Стрингер/РИА Новости]
В городе Уилмингтон, США, неизвестный автомобилист за рулем серебристого седана въехал в кортеж из бронированных автомобилей президента Джо Байдена. Об этом пишет SHOT.
Как рассказал политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев, этот инцидент мог быть непредумышленным.
«Однако не следует исключать вариант, что водитель седана руководствовался какими-либо мотивами, включая политические. Конечно, не идет речь о попытке нанести бронированному кортежу из 50 машин ущерб, но такой шаг вполне мог быть нетрадиционным проявлением политической или гражданской позиции, как, например, одиночный пикет», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Впрочем, уточнил Макаев, о подтверждении или опровержении такой версии пока говорить преждевременно.
«На данный момент по факту ДТП ведется разбирательство, и окончательные выводы можно будет делать только после его окончания», — добавил политолог.
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