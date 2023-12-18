«Нетрадиционное проявление гражданской позиции»: зачем неизвестный въехал в машину Байдена

«Однако не следует исключать вариант, что водитель седана руководствовался какими-либо мотивами, включая политические. Конечно, не идет речь о попытке нанести бронированному кортежу из 50 машин ущерб, но такой шаг вполне мог быть нетрадиционным проявлением политической или гражданской позиции, как, например, одиночный пикет», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».