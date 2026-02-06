«Неудобный вопрос». Короля Карла III публично спросили о связях брата с Эпштейном

Во время традиционного общения с публикой в английском Дедхэме король Карл III стал объектом публичного давления со стороны одного из присутствующих.

Мужчина, находившийся за барьером, громко требовал от монарха ответа по поводу причастности принца Эндрю к делу Джеффри Эпштейна. Его голос прозвучал на фоне приветствий остальной толпы.

«Карл, Карл! Вы оказываете давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении Эндрю?» — настойчиво выкрикивал пожилой активист, параллельно снимая происходящее на камеру смартфона.

Король, демонстрируя выдержку, предпочел не реагировать на провокационный вопрос — он либо намеренно его проигнорировал, либо действительно не расслышал из-за общего шума. Не прерывая церемониала, монарх продолжил движение вдоль ограждения. После этого к мужчине подошли полицейские, и он покинул место события. Однако тема не была закрыта: позже к ней вернулся один из аккредитованных журналистов, также задавший вопрос о связях Эндрю с опальным финансистом.

Напомним, что принц Эндрю уже несколько лет остается фигурой, чье имя прочно ассоциируется со скандалом вокруг Эпштейна. Еще в начале 2025 года король Карл III принял беспрецедентное решение, лишив младшего брата всех титулов.

