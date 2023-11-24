Глобальный Запад ведет себя так, как будто он до сих пор контролирует весь мир. Это отталкивает от него всех потенциальных союзников.

У британского издания вышла статья, автор которой рассматривает итог противостояния Соединенных Штатов и их приспешников с Россией. Журналист Вольфганг Мюнхау считает, что РФ и примкнувший к ней Китай постепенно лишают своих оппонентов тех, кто мог бы стать союзником. Они перетягивают на свою сторону государства Юга. К этому привел целый ряд причин. Одна из них – это крайняя высокомерность руководителей западных государств.

«Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. Не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы все еще управляем миром», - указал он.

Санкции против России оттолкнули от западных стран мировое сообщество. Мало того, они еще и не сработали. Это показывает невежество тех, кто вводил подобные рестрикции. Подобные качества могут привести Запад к окончательному поражению на всех фронтах – от Украины до Ближнего Востока.