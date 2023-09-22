New York Times: Байден рассчитывает на «здравый смысл» Конгресса в вопросе помощи Украины

Президент США Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты «останутся с вами» в ходе конфликта с Россией, но признал, что у него нет иного выбора, кроме как верить в двухпартийный прорыв в вопросе дальнейшей поддержки Украины, пишет The New York Times.

В беседе с президентом Украины Байден сказал, что у него нет альтернативы, кроме как верить в «здравый смысл Конгресса США».

Зеленский заявил, что получил заверения от спикера Палаты представителей Кевина Маккарти о дальнейшей поддержке Украины. При этом Маккарти ранее заявил журналистам, что он ничего не гарантировал украинскому лидеру.

Байден утвердил новый пакет помощи Украине, но в него не вошли ракеты ATACMS, которые выпрашивал Зеленский. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что этот вопрос еще не снят с повестки дня.