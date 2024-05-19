New York Times: ЧП с вертолетом Раиси случился в деликатный момент для международных отношений

Инцидент с вертолетом, на борту которого находился иранский лидер Эбрахим Раиси, случился в деликатный для международных отношений момент, то есть через несколько дней после посреднических переговоров между американскими и иранскими политиками, где была предпринята попытка сглаживания угрозы разрастания до масштабных размеров ближневосточного конфликта. Об этом сообщает New York Times .

Уточняется, что данные переговоры были первым контактом между Тегераном и Вашингтоном после атаки иранскими беспилотникам израильских военных объектов в ответ на обстрел израильскими ВВС консульского отдела иранского посольства в Дамаске.

Напомним, что вертолет, на борту которого из Азербайджана в Иран возвращался президент Ирана, совершил жесткую посадку на северо-западе страны. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

По словам командующего Корпуса стражей исламской революции провинции Восточный Азербайджан, на данный момент установлено точное место падения вертолета, с места посадки получен сигнал от людей, находящихся в упавшем вертолете. По словам вице-президента Ирана по исполнительным вопросам Мохсена Мансури, инцидент не представляется серьезным.