New York Times: конфликт на Украине служит генеральной репетицией противостояния США с Китаем

США отрабатывают на Украине схему, которую впоследствии могут применить для противостояния с Китаем, говорится в аналитическом материале The New York Times.

С самого начала существования НАТО Вашингтон ставил перед собой задачу привязать Европу к гораздо более масштабному проекту мирового порядка под руководством США.

Украинская схема проста. США служат гарантом безопасности, американские корпорации получают огромные доходы от европейских заказов на вооружение, а Европе еще и придется взять на себя послевоенное восстановление Украины.

Случай с Китаем сложнее – пока что затруднительно представить полный разрыв европейско-китайской торговли. Однако уже есть некоторые свидетельства того, что Вашингтон начинает давить на своих европейских союзников в этом направлении. Так, министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в США заявил о «европейской ответственности за Индо-Тихоокеанский регион».