New York Times: новый спикер палаты представителей Джонсон был «кандидатом от отчаяния»

Палату представителей США возглавил один из самых малоизвестных спикеров за всю ее историю. Если у Майка Джонсона и есть какая-то репутация, то только как хитрого и подкованного юриста по конституционным вопросам, пишет The New York Times.

Накануне конгресс США с четвертой попытки избрал себе спикера. Им стал конгрессмен из Луизианы 51-летний Майк Джонсон. Издание называет его «кандидатом от отчаяния». За политика проголосовали, потому что работа палаты представителей была парализована с начала месяца.

Один из положительных моментов – у Джонсона будет период «медового месяца» с крайне правыми, которые, вероятно, предоставят ему значительную свободу действий при решении проблемы расходов правительства.

Новый спикер палаты представителей известен своими крайне правыми взглядами. Он выступает против абортов и однополых браков. Также Джонсон считает, то США должны заниматься внутренними проблемами, а не помогать Украине.