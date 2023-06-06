New York Times опубликовала фото разрушения Каховской ГЭС со спутников

Американская газета The New York Times опубликовала фотографии разрушений на Каховской ГЭС. Снимки сделаны американской компанией Planet Labs во вторник, 6 июня. На них видны масштабы разрушений.

Также Planet Labs опубликовала фотографию гидроэлектростанции, сделанную 4 июня.

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали верхнюю часть плотины Каховской ГЭС, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Был полностью подтоплен город Новая Каховка, а также близлежащие 18 населенных пунктов. Сохраняется риск подтопления 30 городов и сел.

Каховская ГЭС – шестая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, которая расположена в 5 км от Новой Каховки Херсонской области. Она обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов.

7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды во избежание прорыва дамбы. За три дня до этого врио Запорожской области предупредил о том, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня.

Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в результате референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года. Также с этими территориям в Россию вошли ДНР и ЛНР. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении данных территорий в Россию.