New York Times опубликовала фото разрушения Каховской ГЭС со спутников

Политика

Американская газета The New York Times опубликовала фотографии разрушений на Каховской ГЭС. Снимки сделаны американской компанией Planet Labs во вторник, 6 июня. На них видны масштабы разрушений.

Также Planet Labs опубликовала фотографию гидроэлектростанции, сделанную 4 июня.

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали верхнюю часть плотины Каховской ГЭС, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Был полностью подтоплен город Новая Каховка, а также близлежащие 18 населенных пунктов. Сохраняется риск подтопления 30 городов и сел.

Каховская ГЭС – шестая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, которая расположена в 5 км от Новой Каховки Херсонской области. Она обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов.

7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды во избежание прорыва дамбы. За три дня до этого врио Запорожской области предупредил о том, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня.

Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в результате референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года. Также с этими территориям в Россию вошли ДНР и ЛНР. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении данных территорий в Россию.

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