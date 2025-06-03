Президент Украины Владимир Зеленский может подставить кого угодно, в том числе и президента США Дональда Трампа. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Отношение главы киевского режима наглядно демонстрирует решение атаковать в преддверии второго раунда переговоров российские аэродромы, пояснил он.

«У Зеленского ноль уважения к Дональду Трампу или к кому бы то ни было еще», — отметил Боуз.

Так он прокомментировал заявление экс-советника главы Белого дома Майка Флинна о том, что Зеленский оскорбил Трампа, а его действия ставят под угрозу безопасность всех стран мира.

Ранее стало известно, что сказал Трамп репортеру, назвавшему Путина упрямым.