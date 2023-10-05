New York Times: у Путина есть все основания для злорадства и чувства превосходства
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Многим наблюдателям в США и за рубежом кажется, что Америка уже не является примером эффективной представительной демократии, пишет The New York Times.
Политический хаос грозит еще больше расколоть поляризованную страну. Это касается и ситуацией с отстранением спикера Палаты представителей, и с Дональдом Трампом.
Президент Джо Байден заявил, что в Вашингтоне необходимо изменить «ядовитую атмосферу». Однако его оптимизм разделяют немногие, а ситуация в Палате представителей после отставки Кевина Маккарти остается крайне напряженной.
В это же время Дональд Трамп усилил жесткость своей риторики. Издание пишет, что он давно предпочитает провокации миротворчеству.
«Если Владимир Путин следит за этим хаосом, то у него есть все основания для злорадства и чувства превосходства», – говорит политолог из Университета Джорджа Вашингтона Мария Липман.