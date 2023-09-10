New York Times: Вьетнам хочет заключить секретную сделку с Россией за спиной у США

Вьетнам планирует заключить сделку с Россией по закупке вооружения, несмотря на потепление отношений с США, пишет New York Times.

Это стало известно из-за утечки вьетнамского документа, описывающего план по модернизации вооруженных сил страны.

Сегодня президент США Джо Байден вылетел во Вьетнам, где попытается убедить руководство страны в наличии альтернатив, помимо России и Китая.

Тем не менее, Вьетнам намерен игнорировать американские санкции в отношении закупок вооружения в России. Эта логика понятна, Вьетнам уже много зависит от российского вооружения.

Недопонимание американцами чувствительности отношений Вьетнама с Китаем и глубины связей с Россией может привести к негативным последствиям для США, говорится в публикации.