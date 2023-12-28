New York Times: выход из войны независимым государством уже станет победой для Украины

Украине не стоит стремиться отвоевать потерянные территории, это не является единственным показателем победы в войне, говорится в публикации The New York Times.

Истинной победой для Украины будет выход из войны независимым государством. Поэтому стремление к перемирию не стоит считать проявлением слабости. Война на истощение принесет еще больше вреда Украине.

У Владимира Зеленского не должно быть иллюзий, что американская помощь будет продолжаться бесконечно, а возможный приход в Белый дом Дональда Трампа и вовсе будет означать конец спонсорства, что поставит Украину на грань катастрофы.