New York Times: выход из войны независимым государством уже станет победой для Украины
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Украине не стоит стремиться отвоевать потерянные территории, это не является единственным показателем победы в войне, говорится в публикации The New York Times.
Истинной победой для Украины будет выход из войны независимым государством. Поэтому стремление к перемирию не стоит считать проявлением слабости. Война на истощение принесет еще больше вреда Украине.
У Владимира Зеленского не должно быть иллюзий, что американская помощь будет продолжаться бесконечно, а возможный приход в Белый дом Дональда Трампа и вовсе будет означать конец спонсорства, что поставит Украину на грань катастрофы.
«Если для Украины победа в войне будет и дальше определяться в территориальных терминах, то Путин победит, а Киев никогда не примут в ЕС», – резюмирует автор статьи.