New York Times: Зеленский подверг Запад критике из-за его завышенных ожиданий от ВСУ

Украинский президент считает, что его союзники слишком многого требуют от украинской армии.

Западные лидеры ожидают, что ВСУ в кратчайшие сроки разобьет российские войска и одержит убедительную победу. В этом убеждены журналисты, выпустившие статью в американском издании. В то же время лидера Украины злит, что его армии предъявляют завышенные требования.

«Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения», - указано в статье.

Сам Зеленский уверен, что на Западе слишком привыкли к украинским успехам. Там стали считать, что победы должны одерживаться Киевом непрерывно. В тоже время отсутствие успехов может сильно повлиять на оказываемую Украине помощь.