Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру с выборов и не поддержит вице-президента Харрис

Кандидат от Демократической партии в главы Белого дома и нынешний президент США Джо Байден снимет свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщил телеканал Newsmax.

Обозреватель Марк Гальперин сослался при этом на некие источники в Демократической партии. Они считают, что Байден уже в воскресенье может объявить о том, что он снимается с выборов.

«Он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника», - указал журналист.

По его словам, для Байдена уже написана специальная речь по этому поводу. В ней президент будет поддерживать открытость процесса выборов, в котором все претенденты будут равны между собой. Сам Байден продолжит руководство Соединенными Штатами до конца своего срока.

Ранее другой телеканал, NBC, выразил мнение, что президенство Байдена подходит к концу. Он сам понимает, что его политическая карьера клонится к закату, и это признают даже самые рьяные его сторонники.