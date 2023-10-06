Newsweek: Байдену придется выбирать между победой на выборах и помощью Украине

Начало предвыборной гонки в США должно вызывать серьезное беспокойство на Украине, считают эксперты издания Newsweek.

«Байдену придется взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями: победой на выборах и высоким уровнем поддержки Украины», – заявил изданию немецкий генерал в отставке Гельмут Ганзер.

Штаб американского президента уже сейчас должен учитывать этот баланс, поскольку американские избиратели далеки от единодушной поддержки масштабной помощи Украине.

Очевидно, что поддержка в США ослабевает. Опрос, опубликованный на прошлой неделе The Washington Post, показал, что доля тех, кто считает, что администрация Байдена делает «слишком много» для поддержки Украины, выросла до 41% по сравнению с 33% в феврале 2023 года и всего 16% в апреле 2022 года.

Согласно другому опросу, опубликованному в прошлом месяце Чикагским советом по глобальным вопросам, 45% респондентов в США считают, что военная помощь Украине «не стоит таких затрат».

Аналитики отмечают сразу несколько причин, повлиявших на изменение мнения американцев: провал украинского контрнаступления, снижение интереса к новостям о войне, уменьшение ощущения того, что Россия представляет собой критическую угрозу, и снижение рейтинга благосклонности к Зеленскому.