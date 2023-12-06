Newsweek: для Зеленского беда не приходит не одна

Владимир Зеленский в последнее время терпит одну неудачу за другой, отмечает в своей публикации Newsweek.

Беда не приходит одна, и вот уже Болгария отказалась передать Украине списанную бронетехнику. Это еще одно поступление в копилку неудач, в которой уже есть отказ союзников от дополнительной помощи, поражения на фронтах, конфликт с военным руководством страны и рост недовольства народа Украины.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк признал, что у украинцев накопилось «много раздражения» и «Тяжелых вопросов.