Запад уже не сможет одержать победу в конфликте на территории Украины. Киев ждет еще большее количество проблем из-за республиканцев в американском конгрессе. Соответствующее заявление сделал анонимный сотрудник Конгресса Соединенных Штатов в беседе с американским изданием Newsweek .

По словам источника, для достижения победы Украины в конфликте, Соединенным Штатам пришлось бы не просто оказывать Киеву поддержку в больших масштабах, но и многократно увеличить свою вовлеченность. По словам сотрудника конгресса, Соединенные Штаты не пойдут на этот шаг, и не факт, что продолжат поддержку Украины в целом.

Источник утверждает, что для одержания победы украинской стороной, степень вмешательства Штатов должна достичь масштабов, «невиданных со времен поздней холодной войны».

Экс-помощник одного из республиканцев Стивен Мур рассказал журналистом о наличии широкой оппозиции Украине в Соединенных Штатах. Связал он это с «влиятельными силами в консервативном лагере», которые, по его словам, специально распространяют негативную информацию об украинском правительстве.