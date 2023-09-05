Newsweek: США не могут повлиять на сотрудничество России и КНДР

Научный сотрудник организации Defense Priorities Дэниел Р. ДеПетрис заявил для Newsweek, что США мало что могут сделать для предотвращения сотрудничества России и Северной Кореи в военной сфере.

Американские рычаги влияния на КНДР крайне ограничены из-за многолетней вражды Пхеньяна и Вашингтона.

Если бы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умолял США о переговорах, то тогда, возможно, Байден мог бы на него надавить, считает эксперт.

В США крайне обеспокоены тем, что КНДР может поставлять в Россию снаряды. В свою очередь, Россия осуществляет в Северную Корею поставки нефти и продовольствия, а также, как считают в Вашингтоне, может помочь с реализацией ядерной программы КНДР.

Bloomberg отмечает, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна резко активизировалось после визита в КНДР министра обороны Сергея Шойгу.