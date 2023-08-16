Newsweek: в украинском руководстве возникли разногласия по поводу продолжения контрнаступления

Отсутствие прогресса в контрнаступлении ВСУ вызвало в Киеве разногласия по поводу перспектив его продолжения, пишет Newsweek. Наличие противоречий подтвердил украинский источник журнала.

Президент Владимир Зеленский находится в затруднительном положении, не зная, сторону какой группы принять.

Военные во главе с главкомом Валерием Залужным хотят продолжать наступление. Другая группа считает, что нужно сделать паузу и подготовиться к возможному осенне-зимнему наступлению российских войск.

Гражданские высшие чиновники из второй группы считают, что военные их обманули, предоставив слишком радужные оценки. Теперь они больше не склонны доверять военным.

Представитель Минобороны Украины заявил журналу, что рассуждения о существующих разногласиях являются «нарративом российской пропаганды».