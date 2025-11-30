«Нежеланный гость в небе». Гражданский самолет нарушил воздушное пространство над резиденцией Трампа

В районе флоридской резиденции экс-президента США Дональда Трампа было зарегистрировано несанкционированное вторжение в воздушное пространство, где действуют особые ограничения на полеты.

Согласно информации, распространенной ТАСС со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), для идентификации и сопровождения нарушителя силам ВВС США потребовалось экстренно поднять в воздух боевой истребитель.

Истребитель F-16 перехватил самолет 29 ноября примерно в 16:20 по местному времени (30 ноября в 00:30 по московскому времени). Судно безопасно вывели из запрещенной зоны.

В командовании также отметили, что это уже не первый подобный инцидент за последние дни. На текущей неделе были зафиксированы аналогичные случаи нарушения воздушных границ. Известно, что Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго 25 ноября, а покинуть ее и вернуться в Вашингтон он планирует сегодня, 30 ноября.

