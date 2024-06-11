NHK: вывод ВС РФ с украинской территории не войдет в коммюнике швейцарской конференции

Возможность вывода российских войск с Украины не будет включена в итоговое заявление саммита, который пройдет в Швейцарии. Об этом сообщил телеканал NHK из Японии. Он ознакомился с текстом предполагаемого совместного заявления.

Сейчас в итоговом обращении находится всего три пункта: об обеспечении сохранности атомных электростанций, о продовольственной безопасности, а также об освобождении пленных и возврате детей. Текст не содержит никаких требований к РФ по поводу очищения территории либо вывода войск.

Данное требование не было включено по причине того, что ряд стран-участников считают - Россия также должна участвовать в обсуждении. Для них очень важны хорошие отношения с Москвой, поэтому вывод войск был вычеркнут из повестки саммита по требованию таких государств.

Ранее по поводу саммита в Швейцарии высказался российский сенатор Алексей Пушков. Он не увидел в этом мероприятии смысла, поскольку его отказался посетить генсек ООН Антониу Гутерриш. В связи с этим конференция окончательно обессмысливается.