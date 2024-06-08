Сенатор Пушков: отсутствие на саммите в Швейцарии главы ООН делает бессмысленным это мероприятие

То, что генеральный секретарь Организации объединенных наций не посетит саммит по Украине, который будет проходить в Швейцарии, превращает данное мероприятие в пустую формальность. Так считает Алексей Пушков, член Совета Федерации России. Свое мнение он изложил в Telegram-канале.

Ранее ООН официально сообщила, что его глава Антониу Гутерреш не станет посещать саммит, который должен пройти в Швейцарии. Его тема – Украина и события на его территории. С точки зрения Пушкова, это окончательно обессмысливает данное мероприятие.

«Это — самый последний сигнал о том, что конференция станет не более, чем сотрясанием воздуха», - написал он.

Сенатор также назвал готовящийся саммит не более чем пустой формальностью. Это, по его словам, признал уже ряд стран, в том числе и Соединенные Штаты.

Ранее Алексей Пушков выразил мнение, что данный саммит только отдалит мир вместо того, чтобы его приблизить.