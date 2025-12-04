«Ни копейки» на помощь. Дональд Трамп объявил о новом курсе США по Украине: чем это обернется для Киева?

«Знаете, мы не тратим ни копейки. Мы продаем все НАТО. Нас не обкрадывают как при Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает», — привел свои доводы Трамп.