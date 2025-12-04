«Ни копейки» на помощь. Дональд Трамп объявил о новом курсе США по Украине: чем это обернется для Киева?
Фото: [istockphoto.com/narvikk]
В ходе своего выступления в Белом доме действующий президент США Дональд Трамп обозначил принципиально новый подход своей администрации к предоставлению помощи Украине.
По его словам, в отличие от политики предшественника, сейчас Соединенные Штаты прекратили безвозмездное финансирование.
Критикуя действия экс-президента Джо Байдена, Трамп заявил, что тот позволил безвозмездно передавать украинской стороне значительные объемы вооружений, включая ракетные системы. Нынешний глава государства подчеркнул, что подобная практика прекращена, а отношения с партнерами, включая НАТО, теперь выстроены на коммерческой основе.
«Знаете, мы не тратим ни копейки. Мы продаем все НАТО. Нас не обкрадывают как при Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает», — привел свои доводы Трамп.
