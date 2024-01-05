Массовое применение «Ланцетов» ВС РФ демонстрирует недостатки западной военной стратегии, сосредоточенной на производстве дорогой военной техники. Соответствующее заявление сделал обозреватель Филип Пилкингтон в своем материале для издания The National Interest .

Автор заявил о том, что в военном деле в данный момент произошла «товаризация»: бывший предмет роскоши становится повседневностью. Он указал на то, что причина для этого является ироничной: технологии стали потребительским сегментом и стали дешевле.

Самым ярким примером подобного явления, по словам Пилкингтона, является российский БПЛА «Ланцет». Автор указал, что в сравнении цифры абсурдны: на каждый немецкий Leopard, РФ может собрать свыше 300 «Ланцетов», а с учетом разницы цен в странах, цифра возрастает почти до 700.