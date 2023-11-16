«Ни о чем не договорились»: что скрывают СМИ о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Джо Байден и Си Цзиньпин, президенты США и Китая, провели масштабные закрытые переговоры. По их итогам практически никаких конкретных заявлений сделано не было, но западные СМИ все равно называют встречу знаковой.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам, каковы реальные итоги переговоров, а также раскрыл, что умалчивают зарубежные издания.

«Американцы не в состоянии сделать ни одного интересного для Китая предложения ни на военно-политическом треке, ни в сфере экономического сотрудничества. Судя по обрывочным и не особо оптимистичным отчетам о встрече, КНР и США не договорились ни о чем. И это ожидаемо — председатель Китая поехал в Америку продвигать национальные интересы КНР, а не сдавать их», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В некоторых американских СМИ, добавил эксперт, пишут о «скудном прогрессе» по вопросам, которые поставили две страны на грань конфликта. В КНР же делают акцент на словах Си Цзиньпина о том, что «в огромном Тихом океане достаточно места для Китая и США, а также для других стран». Это означает, что Поднебесная не готова идти на уступки и отказываться от своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Сипров.

«В чем состоял этот «скудный прогресс», станет ясно после подведения итогов президентских выборов на Тайване. Если победит Хоу Юй-и, сторонник мирного воссоединения с КНР, значит, США отступили под давлением Си на самом важном направлении. Для Байдена это будет политическим фиаско. В противном случае под «скудным прогрессом» можно понимать договоренность сторон снизить военную активность вокруг Тайваня до выборов, а в феврале конфликт обострится вновь», — предупредил политолог.

Наблюдатели прогнозировали, напомнил он, что в лучшем случае главы государств смогут выработать «правила» для продолжающейся экономической войны между Китаем и США.

«Похоже, что по экономической тематике Байден и Си тоже ни о чем не договорились. Заявления о намерении продолжить диалог следует понимать только так. США продолжат вставлять палки в колеса китайской экономике вместо того, чтобы заниматься решением собственных проблем», — заявил эксперт.

Байден, по мнению Сипрова, результатами встречи разочарован. Только этим можно объяснить его очередную выходку — после переговоров он публично назвал Си Цзиньпина диктатором.

Ранее китайский дипломат привел подробности встречи между президентом США и председателем КНР.