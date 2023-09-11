Ни один из восьми кандидатов Вахтиных в Воронежской области не победил на выборах

Ни один из восьми кандидатов по фамилии Вахтин на участке в Воронежской области, не выиграл на выборах. По информации РИА Новости , победу одержал самовыдвиженец Александр Черных.

По данным источника, Черных набрал 1161 голос. На втором месте – кандидат от партии «Родина» Владимир Вахтин, за которого проголосовали 218 человек. Остальные кандидаты с такой же фамилией были самовыдвиженцами. Они набрали еще меньше голосов.

Ситуация произошла во время выборов в Семилукский райсовет Воронежской области на 11-м округе. Информация о выдвижении сразу восьмерых кандидатов по фамилии Вахтин дошла до главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Пафмиловой. Заявление с просьбой проверить этот случай в ЦИК написал лидер «Родины» и депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Ранее СМИ отмечали, что среди Вахтиных в выборах участвовали два брата. Остальные шесть – кровными узами связаны не были. В Центризбиркоме нарушений из-за кандидатуры восьми человек с одинаковой фамилией не нашли. Там отметили, что фамилия является распространенной. В двух сельских поселениях, уточнили в ведомстве, порядка 100 человек носят фамилию Вахтин.

Сама Панфилова отметила, что ситуация с выдвижением «двойников» в Семилукский райсовете региона – не новая. Она отметила, что один из кандидатов, жаждущих одержать победу, пользуется «лазейками» в законе, благодаря чему нарушений не происходит.