«Ни одного шага к миру»: Зеленский объяснил, зачем ему нужны новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к завершению конфликта на Украине, поэтому он просит США, Европу и другие страны мира ввести против нее новые санкции.

Такое заявление глава киевского режима сделал в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По мнению Зеленского, Россия не сделала ни одного реального шага "на земле или в воздухе, что могло бы сохранить жизни".

Глава киевского режима призвал мир оказать на Москву больше экономического давления.

"Нужна сила — сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира", — заявил он.

Только совместными усилиями, считает Зеленский, можно будет "остановить" экономику России, что позволит завершить конфликт на Украине.

