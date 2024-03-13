Российские войска нанесли значительный урон украинскому ПВО, когда уничтожили американский ЗРК Patriot в районе Покровска. Соответствующее заявление сделал обозреватель Петер Сучиу в своем материале для журнала National Interest .

В своей статье он отметил, что воздушные силы Украины оказались слишком рассредоточены в попытках защиты городов, войск и конвоев. Результатом этого стала утрата ресурсов из-за которой придется рассредоточиться еще больше, добавил Сучиу.

Обозреватель заявил, что системы Patriot были одними из совершеннейших видов вооружения в распоряжении украинских ВС. Каждая из данных систем успела занять ключевое место в ПВО Украины, добавил автор.

По его словам, утрата Patriot указывает на интенсивность нынешних боев в конфликте и свидетельствует об их стратегических последствиях для украинской стороны.