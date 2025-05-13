NI: Трамп не простил Зеленскому скандал с импичментом во время своего первого срока

В отношениях между Киевом и Вашингтоном наметился раскол из-за того, что Владимир Зеленский не смог вовремя скорректировать свою стратегию взаимодействия с США. Об этом сообщает издание The National Interest.

В статье отмечается, что Киев не может применять одинаковый подход к президенту США Дональду Трампу и бывшему лидеру страны Джо Байдену. И попытка украинского руководства мыслить подобным образом стала роковой ошибкой.

«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера, как Трамп», — отмечается в статье.

Также, согласно информации, предоставленной автором статьи, Трамп до сих пор не забыл о скандале с импичментом, который произошел в период первого срока своего президентства.