Ничего нового: стали известны результаты медобследования Байдена

Медицинское обследование, проведенное текущему президенту США Джо Байдену, не выявило ничего нового. Об этом рассказал сам лидер США, пишет РИА Новости вечером среды, 28 февраля.

По данным издания, Джо Байдену сейчас было проведено очередное медобследование, и оно не показало ничего нового. Результаты, по словам действующего президента США, ничем не отличаются от тех, которые были и в прошлом году.

Напомним, что год назад терапевт Байдена давал заключение о том, что президент здоров и полон сил выполнять свои обязанности перед страной.

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