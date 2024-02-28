Разведка Италии назвала причины неудачного контрнаступления ВСУ

В документе говорится, что украинский «контрнаступ» оказался неудачным из-за нехватки времени на подготовку, а также из-за отсутствия внезапности.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. Через три месяца после его начала президент России Владимир Путин заявил, что оно оказалось провальным. Глава государства отмечал, что, в отличие от украинских военных, военнослужащие ВС РФ оперативно и успешно выполняют свои задачи в зоне проведения спецоперации.

«Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону», — говорится в докладе.

Отмечается, что целью этого контрнаступления являлся «разрыв» сухопутного коридора, который соединяет Россию с Крымом.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за время своего контрнаступления украинская армия лишилась 159 тысяч солдат, более 800 единиц различной военной техники, в том числе переданной западными странами.

27 февраля Шойгу также сообщил, что за два года спецоперации РФ на Украине ВСУ потеряли порядка 444 тысяч военнослужащих.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных граждан ЛНР и ДНР. Территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, стали частью РФ в результате референдумов, которые прошли в этих регионах в сентябре 2022 года.

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