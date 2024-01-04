Нидерландские F-16 представляют угрозу для ВСУ

Старые F-16, которые будут отданы в пользование Украине из нидерландского арсенала, представляют опасность для пилотов украинских ВС. Об этом сообщили авторы британского издания The Telegraph .

Как отмечают эксперты, данные истребители не являются долгосрочным решением авиационных проблем для Украины. Автор указал на то, что подобное решение является опасным для украинских пилотов, ввиду срока эксплуатации самолетов. Он выразил мнение, что несколько сотен часов интенсивных полетов еще сильнее нагрузят постаревшие рамы техники, что сделает авиацию опасной для украинских пилотов.

Недавно немецкий военный эксперт Вольфганг Рихтер выразил сомнения в том, что передача F-16 может дать преимущество украинской стороне в конфликте. Он заявил, что российские ВС в таком случае уничтожат их, и подчеркнул, что данная техника показывает себя неэффективно против крылатых и баллистических снарядов.