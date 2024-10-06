Нидерланды отправили Украине первую партию F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально объявил о поставке Украине истребителей F-16. Об этом он написал в соцсетях.

Брекелманс отметил, что Киев получил первую партию самолетов. Всего Нидерланды должны отправить Украине 24 истребителя. По словам главы оборонного ведомства, остальные самолеты будут доставлены на территорию украинского государства в ближайшие месяцы.

Впервые о прибытии на Украине F-16 объявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее газета The Economist сообщила, что ВСУ получили первые десять из 79 американских истребителей. Как отметило издание, получить «заветные» самолеты Украине удалось лишь через год после того, как президент США одобрил их передачу.

Истребитель F-16 Fighting Falcon представляет собой американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Его разработала в 1974 году компания General Dynamics. Самолеты есть на вооружении более 20 стран, в том числе Египта, Омана, Румынии, Южной Кореи, Турции и Чили.

Ранее The Conversation сообщило, что президент США Джо Байден озвучит новый план для Украины перед отставкой.