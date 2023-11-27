«Нидерланды потеряны, Зеленский в истерике»: на Украине всполошились из-за новой проблемы

Приход в правительство Нидерландов ультраправого политика Герта Вилдерса, не желающего помогать Украине в ее противостоянии с Россией, означает 100-процентный отказ страны поставлять Киеву ранее обещанные истребители F-16, уверен бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Как написал он в своем аккаунте в соцсетях, произошедшие в Нидерландах политические метаморфозы застали Киев и президента Владимира Зеленского врасплох.

«Нидерланды потеряны. Значит, не будет этих самолетов, скорее всего. Зеленский будет в истерике сейчас биться. Все потеряно <...> Все идет по самым худшим сценариям. Зеленский, Ермак и его компания выбирают самые худшие сценарии, которые только могут быть», — отметил Соскин.

По мнению Соскина, теперь будущее Украины стало еще более незавидным. Он подчеркнул, что Зеленский продолжает упорно совершать ошибки. В результате чего, союзники на Западе будут постепенно сокращать объемы помощи Киеву, сводя их к минимуму.