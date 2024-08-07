Африканское государство Нигер объявило о своем решении немедленно разорвать дипломатические взаимоотношения с Украиной на фоне агрессии вторых в отношении Мали. Соответствующее заявление сделал председатель военного переходного правительства страны Амаду Абдраман, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Абдраман указал на то, что его республика обвиняет украинское государство, в проявлении агрессию по отношению к Мали. В связи с этим, правительство Нигера решило разорвать дипотношения со страной и обратиться в Совбез ООН с просьбой о вынесении решения касаемо украинской агрессии и агрессии ее спонсоров. Чиновник добавил, что таким образом Нигер проявляет солидарности к жителям Мали.

Абрадман также призвал мир выступить против решения Украины «выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом».

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