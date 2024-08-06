Стала известна личность главы временного правительства Бангладеш

Решение о назначении Юнуса стало итогом компромисса между главой государства и движением «Студенты против дискриминации».

В пресс-службе президента Бангладеш Шахабуддина Чуппу добавили, что остальные члены кабинета министров временного правительства будут назначены в скором времени по результатам обсуждений с политическими партиями страны.

Во вторник, 6 августа, в Бангладеш был распущен парламент для созыва временного правительства после отставки и бегства из страны премьер-министра Шейх Хасины на фоне протестов, продолжающихся уже несколько недель.

Ранее сообщалось, что количество погибших за последние сутки в Бангладеш достигло 109 человек. Всего жертвами беспорядков за последние дни стали 409 человек.