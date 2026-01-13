«Никаких больше чуваков в платьях». Министр Пит Хегсет объявил о переменах в армии США

Выступая перед сотрудниками оборонного гиганта Lockheed Martin в Техасе, министр обороны США Пит Хегсет заявил о решительном разрыве с политикой предыдущих лет.

Как сообщает РИА Новости, он пообещал очистить военное ведомство от всего, что, по его мнению, подрывает боеготовность.

«Наша цель — устранить любые отвлекающие факторы и накопившийся балласт. Политике DEI (разнообразия, равноправия и инклюзивности), равно как и "чудакам в платьях", в армии больше не место», — заявил министр.

Хегсет раскритиковал подход прежних администраций, которые, как он утверждает, передавали ключевые возможности и технологии оборонно-промышленного комплекса зарубежным партнерам, игнорируя собственный производственный потенциал. По его словам, при действующем президенте Дональде Трампе такая практика прекращена.

Ранее Хегсет заявил, что ожирение и низкий уровень образования молодежи мешают набору в армию США.