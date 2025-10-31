«Никаких ударов»: Дональд Трамп опроверг планы военных действий против Венесуэлы
Трамп опроверг планы нанесения ударов по Венесуэле
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Дональд Трамп заявил об отсутствии планов наносить удары по Венесуэле. Это заявление прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о возможной скорой военной операции. Об этом сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп категорично опроверг слухи о подготовке военных ударов по Венесуэле. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он ограничился лаконичным отрицанием.
Это заявление резко контрастирует с информацией, которая появлялась в американских медиа ранее. Всего за день до этого авторитетное издание Miami Herald со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что Вашингтон может нанести воздушные удары по территории южноамериканской страны в ближайшее время.
Ранее сообщалось о том, что высшие чины США переезжают на военные базы после убийства Кирка.