Никарагуа официально признала Донецкую, Луганскую области, а также Запорожскую и Херсонскую области частью России. Об этом говорится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту РФ Владимиру Путину и опубликованном на портале El 19 Digital.

Таким образом, Никарагуа стало еще одним государством, поддержавшим территориальные изменения после референдумов 2022 года. Также в официальном письме сопрезиденты страны выразили полную поддержку российскому государству в «борьбе против украинского неонацизма» и уверенность в победе Москвы, которую они назвали «победой всего человечества».

Аналогичные заявления ранее делали Южная Осетия и Абхазия (30 сентября 2022 года), Сирия (март 2023 года) и Северная Корея, военные которой помогли вытеснить врага из Курской области.

Ранее глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер раскритиковала президента США Дональда Трампа за то, что он «подарил» президенту РФ Владимиру Путину часть Украины.