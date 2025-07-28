МИД Австрии обвинил Трампа в «сдаче» Украины Путину

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер резко раскритиковала президента США Дональда Трампа, заявив, что он фактически «преподнес» российскому лидеру Владимиру Путину часть Украины «на блюдечке». Таким мнением глава внешнедипломатического ведомства поделилась в интервью Welt.

По словам Майнль-Райзингер, действия Трампа сыграли на руку российскому руководству.

«Если бы президент России Владимир Путин искал мира, он бы уже начал переговоры. Президент США Дональд Трамп на самом деле передал ему Крым и восточные регионы Украины, исключив возможность вступления страны в НАТО», — отметила дипломат.

Кроме того, министр вновь затронула тему возможного присоединения Австрии к НАТО. Ранее она уже заявляла, что страна может отказаться от нейтралитета, однако это решение пока не находит широкой поддержки среди населения и политиков.

Крым стал частью РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Это произошло на фоне политических событий на Украине, включая смену власти в Киеве и Майдан.

18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.

В 2022 году после проведения референдумов и подписания договоров в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.

Ранее сообщалось, что в Шотландии организовали акцию протеста на фоне визита президента США Дональда Трампа.