Никарагуа заявила о выходе из Совета по правам человека ООН

Никарагуа заявила о своем выходе из Совета по правам человека ООН, мотивируя это «отсутствием уважения к суверенитету страны». Соответствующее заявление сделала вице-президент государства Росарио Мурильо, сообщил портал Canal 4.

Мурильо подчеркнула, что СПЧ ООН занимается распространением «заведомо ложной информации и клеветы, целью которых является нанесение ущерба репутации правительства и нарушение национального суверенитета». По ее мнению, Совет не выполняет возложенные на него задачи.

Телеканал цитирует письмо главы МИД Никарагуа Вальдрака Джентске в адрес председателя СПЧ ООН. В нем Джентске подверг критике подготовленный экспертами отчет о ситуации с правами человека в Никарагуа, включенный в ежегодный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека.

Он отметил, что ООН использует вопросы прав человека как повод для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел вывести США из СПЧ ООН и остановить финансирование БАПОР.