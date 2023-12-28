Nikkei Asia: Путин раскрыл Си Цзиньпину срок проведения СВО

Российский президент якобы рассказал об этом на встрече с председателем КНР в марте 2023 года.

Японское издание Nikkei Asia (NA) опубликовало подробности давней встречи глав РФ и Китая. Она длилась 4,5 часа в Москве, за которые стороны успели обсудить внешнеполитические отношения, а также вопросы по урегулированию кризиса на Украине. Президентов за закрытыми дверями отделял лишь небольшой столик: тогда Путин, как утверждают японские журналисты, и поделился подробностями СВО. Перевод публикует портал «Военное обозрение».

По информации NA, Путин якобы попросил Си Цзиньпина «не менять пророссийскую позицию» в течение пяти лет, пока будет проходить СВО. Насколько эта информация соответствует действительности пока неизвестно: официальные лица России не комментировали сведения иностранного издания, которое никак не аргументировало информация в статье.

Nikkei Asia подводит к тому, что Япония должна расширить экспорт вооружений.