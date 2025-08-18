«Никогда не проводил таких встреч»: Что Трамп задумал с Зеленским и ЕС?

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским станет "большим днем" в Белом доме.

Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Политики обсудят вопросы, связанные с урегулированим украинского конфликта.

Глава Белого дома признался, что никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Он также отметил, что для него большая часть принять их.

